Січень, 12 в 18:44

Найбільш запеклі бої на фронті тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.

Противник зосереджує зусилля на спробах захоплення Донецької області, а також продовжує наступати на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 12 січня.

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