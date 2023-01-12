Найзапекліші бої тривають у районах Соледару, Парасковіївки, Бахмуту та Кліщіївки – Генштаб
Найбільш запеклі бої на фронті тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.
Противник зосереджує зусилля на спробах захоплення Донецької області, а також продовжує наступати на Бахмутському напрямку.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 12 січня.
– Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. В одному із населених пунктів Каховського району окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою “націоналізацією”, – повідомили у Генштабі.
Для поповнення втрат в живій силі противник не припиняє мобілізацію чоловічого населення, зокрема й на території окупованої Луганщини.
Так, у місті Алчевськ відзначено початок чергової хвилі мобілізації 9 січня 2023 року.