Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Найзапекліші бої тривають у районах Соледару, Парасковіївки, Бахмуту та Кліщіївки – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільш запеклі бої на фронті тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.

Противник зосереджує зусилля на спробах захоплення Донецької області, а також продовжує наступати на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 12 січня.

Зараз дивляться

– Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. В одному із населених пунктів Каховського району окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою “націоналізацією”, – повідомили у Генштабі.

Для поповнення втрат в живій силі противник не припиняє мобілізацію чоловічого населення, зокрема й на території окупованої Луганщини.

Так, у місті Алчевськ відзначено початок чергової хвилі мобілізації 9 січня 2023 року.

Читайте
Росіяни продовжують наступати у Соледарі та намагаються оточити Бахмут – Маляр

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка