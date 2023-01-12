Січень, 12 в 18:59

Російські загарбники хотіли реалізувати свої алкогольні бажання на Новий рік, але переживали, що самостійно не зможуть їх втілити на території України.

Чергове аудіоперехоплення розмови росіян опублікувало на своїй сторінці в соцмережах Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В окупанта запитують, чи не потрібно йому на фронт передати горілки та пива, щоб відзначити новорічні свята.

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– Хто хоче – дістає (алкоголь, – Ред.)… Ну, періодично мруть, сліпнуть. Тому заважають (алкоголь, – Ред.), звичайно. Я не купую нічого, бо отруять, – скаржиться він.

Раніше ГУР публікувало перехоплення, у якому російські окупанти розповідають, як на війні в Україні вживають наркотики, п’ють алкоголь і розважаються.

В іншому перехопленні російські загарбники розповідають, що серед товаришів по службі, які вторглися в Україну, процвітає пияцтво, через що окупанти починають стріляти по своїх же товаришах.

Джерело: ГУР

Фото: ГУР