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Факти / Україна

Не купую нічого, бо отруять: окупанти скаржаться, що на фронті не вистачає алкоголю – ГУР

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Не купую нічого, бо отруять: окупанти скаржаться, що на фронті не вистачає алкоголю – ГУР

Російські загарбники хотіли реалізувати свої алкогольні бажання на Новий рік, але переживали, що самостійно не зможуть їх втілити на території України.

Чергове аудіоперехоплення розмови росіян опублікувало на своїй сторінці в соцмережах Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В окупанта запитують, чи не потрібно йому на фронт передати горілки та пива, щоб відзначити новорічні свята.

Зараз дивляться

– Хто хоче – дістає (алкоголь, – Ред.)… Ну, періодично мруть, сліпнуть. Тому заважають (алкоголь, – Ред.), звичайно. Я не купую нічого, бо отруять, – скаржиться він.

Раніше ГУР публікувало перехоплення, у якому російські окупанти розповідають, як на війні в Україні вживають наркотики, п’ють алкоголь і розважаються.

В іншому перехопленні російські загарбники розповідають, що серед товаришів по службі, які вторглися в Україну, процвітає пияцтво, через що окупанти починають стріляти по своїх же товаришах.

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Джерело: ГУР

Фото: ГУР

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