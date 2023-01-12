Окупанти обстріляли Янтарне на Херсонщині, загинув чоловік
У четвер, 12 січня, російські окупанти обстріляли селище Янтарне на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув 27-річний чоловік.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
– Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік. Також постраждала 47-річна жінка, її з уламковими пораненням доставили до лікарні, де лікарі надають їй необхідну допомогу, – написав він.
Відомо, що 11 січня російські окупанти обстріляли територію Херсонщини 90 разів. Гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.
Херсон під ворожим вогнем був 27 разів. Ворожі снаряди влучили в пологовий будинок, приватні та багатоквартирні будинки.
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