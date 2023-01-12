Передавав ФСБ дані про підрозділи ЗСУ: на Київщині затримали російського агента
Служба безпеки України затримала російського агента, який розвідував місця розташування озброєння ЗСУ на Київщині.
За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Білої Церкви, якого у грудні минулого року завербував кадровий співробітник російської спецслужби.
– Після надання письмової згоди на співпрацю з ворогом його поплічник отримав оперативний псевдонім Тень і завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За вказівкою ФСБ він об’їжджав місцевість і приховано збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, – повідомили в СБУ.
Російський агент намагався виявити штаби управління і склади з артилерійським озброєнням ЗСУ, а також передавав агресору координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств.
Окупанти планували використати інформацію для підготовки серії прицільних ракетних ударів по регіону.
У подальшому зловмисник мав створити розгалужену агентурну мережу для більшого “покриття” регіону щодо збору розвідданих на користь ФСБ.
– Під час обшуків за адресою проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами законспірованого листування з агресором. Також у фігуранта виявлено російський паспорт та прокремлівську символіку, – повідомили в СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.