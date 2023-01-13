Питання №1 – це Соледар та Бахмут: Зеленський про ситуацію на фронті

Січень, 12 в 22:29

Питанням №1 залишаються Соледар та Бахмут та загалом боротьба за Донецький напрямок.

Про це у своєму традиційному зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Засідання, яке за своїм характером відповідало ситуації на передовій, на найбільш принципових напрямках. Звичайно, питання номер один – це Соледар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Детально розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями, – зазначив голова держави.

Крім того, він повідомив про зрушення на дипломатичному фронті держави.

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– Говорив сьогодні про найближчі перспективи найближчих тижнів, місяців зі спікером сейму Латвії, який прибув з візитом у Київ. Про перспективи не лише в обороні, а й політичні, зокрема, про європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Я почув впевненість у тому, що обов’язково настане день, коли український прапор буде абсолютно на рівних з усіма прапорами держав-членів Євросоюзу. Латвія нам у цьому допомагатиме, – говорить Зеленський.

Також Зеленський розповів про телефонні переговори з лідерами держав-партнерів.

– Ще дві європейські країни, чий голос надзвичайно важливий для України, – це Кіпр і Люксембург. А також розширюємо географію дипломатичного марафону – я говорив сьогодні з паном президентом Кенії. Всі ці переговори присвячені питанням безпеки – і нашої держави, і наших партнерів, – каже він.

Голова держави нагадав про важливу ініціативу України зі створення продовольчих хабів у Африці.