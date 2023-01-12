Рада врегулювала порядок проходження військової служби іноземцями

Січень, 12 в 18:37

Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

За документ № 8098 у другому читанні та в цілому проголосував 321 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, з початку розв’язаної РФ війни (з 2014 року) багато іноземців виявили бажання добровільно захищати нашу державу зі зброєю в руках. За цей час ухвалювалась низка законів, які визначали підстави та порядок проходження служби іноземними громадянами.

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Однак при внесенні змін до законодавства України зазначалися лише військові підрозділи, які підпорядковуються Збройним силам України (ЗСУ). Зокрема, не були внесені підрозділи, утворені при Нацгвардії: такі як полк Азов, де служить багато іноземців.

– У зв’язку з чим військовослужбовці-іноземні громадяни, які проходять службу, зокрема, у полку Азов, позбавлені можливості перебувати легально на території України та у майбутньому не зможуть отримати українське громадянство, – наголошується в записці.

Ухвалений сьогодні законопроєкт вносить зміни до законів Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, Про імміграцію, Про військовий обов’язок та військову службу, Про Національну гвардію України.

Документ № 8098 урегульовує порядок проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у всіх військових формуваннях, утворених відповідно до законів України.

Як пояснила одна з авторів, нардеп Олександра Устінова, законопроєкт фактично дозволить іноземцям, які служать не лише в ЗСУ, а й у Національній гвардії України та Державній спеціальній службі транспорту, перебувати в Україні легально, набувати українського громадянства та в спрощеному порядку подаватися на імміграцію.

Тобто документ № 8098 зрівнює в правах іноземців у Нацгвардії та ДССТ з тими, хто воює в лавах ЗСУ.

Устінова також перерахувала ключові зміни, які запроваджує законопроєкт:

іноземці, які уклали контракт з Національною гвардією, зможуть легально перебувати в Україні на час дії контракту;

іноземці, які прослужили в Нацгвардії три і більше років, отримають дозвіл на імміграцію за квотою Кабінету міністрів;

особи, які зазнали травм чи поранень та не можуть продовжувати військову службу, отримуватимуть дозвіл на імміграцію незалежно від того, скільки часу прослужили, а їхню непридатність до служби має підтвердити медкомісія;

іноземці, які служать у Нацгвардії, зможуть подаватися на громадянство України в спрощеному порядку: потрібна буде декларація про відмову від громадянства іншої країни в односторонньому порядку;

контракти, підписані з Нацгвардією до набуття чинності новим законом, вважатимуться законними (їх прирівнюватиму до контрактів про проходження служби в ЗСУ);

розмір зарплат іноземців, які служать в Нацгвардії, буде таким же, як і для громадян України.

держава гарантуватиме грошову допомогув разі смерті чи інвалідності іноземця.

Переліки посад, які не можуть бути заміщені іноземцями чи особами без громадянства, а також військових частин, в яких вони не зможуть проходити службу, визначатиме Міністерство внутрішніх справ України.