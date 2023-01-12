РФ у Криму шукає найманців для нових ПВК Щит та Русич – Генштаб ЗСУ

Січень, 12 в 7:17

Російські окупанти в Криму оголосили набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній Щит та Русич.

Про це 12 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, вступати до лав нових ПВК загарбники закликають колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур. У пріоритеті – офіцери.

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– Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Тим часом у Херсонській області, поблизу Раденська, російські загарбники вже збудували мережу окопів та бліндажів.

Для цього, зазначають у Генштабі ЗСУ, окупанти використали морські контейнери.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 323-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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