Січень, 12 в 18:25

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, яка оперативна ситуація наразі складається в районі Бахмуту та Соледару.

– Противник продовжує наступ в районі Соледару. Мета ворога – прорвати оборону наших військ і захопити місто. Продовжуються також спроби оточити Бахмут. Для цього ворог використовує загони вагнерівців та регулярних військ, – зазначила Маляр у пості, опублікованому в неї у Telegram 12 січня.

Вона додала, що воїни мужньо тримають позиції та завдають численних втрат агресорам з Російської Федерації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сказав на засіданні Ставки головнокомандувача, що ЗСУ в районі Бахмуту та Соледару оперативно і в повному обсязі отримуватимуть зброю та все необхідне оснащення.

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Фото: Ганна Маляр