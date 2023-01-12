Свідчить про внутрішній конфлікт та підвищення ставок на війні – Данілов про призначення Герасимова

Січень, 12 в 10:45

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що призначення Валерія Герасимова командувачем окупаційними військами є свідченням підвищення ставок на війні проти України.

Про це він сказав в етері телемарафону.

– В Росії зараз відбуваються певні кадрові процеси. З вчорашнього дня є внутрішні суперечки між тими арміями, усувають представників Пригожина і Кадирова, мається на увазі Суровікін. Там відбуваються певні процеси, і це тільки початок. Ситуація пов’язана з тим, що вони добудовують так звану катехонську державу, яка має бути істиною в останній інстанції, і тільки вони знають, як боротися зі злом. А насправді самі є тим злом, про яке постійно кажуть, – сказав він.

Данілов зазначив, що кадрові перестановки серед силовиків і військових РФ свідчать про внутрішній конфлікт, який з часом може перерости у протистояння між головними лідерами.

Зараз дивляться

– Не треба забувати, що Герасимов – це керівник Генштабу, це підвищення ставок на цій війні. Два-три місяці наступні будуть вирішальними. І друга річ – використання Кадирова і Пригожина. Після того, як вони стали непотрібні, їх посунули, і ніхто їх питати не буде. Внутрішні суперечки будуть тільки загострюватися, і питання, коли в межах Садового кільця почнеться з’ясування стосунків з використанням зброї та БТР, – додав секретар РНБО.

За його словами, ситуація в Росії хитка, а якщо диктатор Володимир Путін дасть слабину, там почнеться боротьба за владу.

– Тому що там на сьогодні існує 3,5 армії – армія Кадирова, армія Пригожина, окремо армія Збройних сил РФ, які не поважають ані Кадирова, ані Пригожина, і окремо зараз силові структури намагаються формувати ще одну армію. В Росії розпочнеться війна за владу, ви бачите стан здоров’я Путіна, людина дуже хвора. Як тільки він буде ослаблятися, почнеться з’ясування стосунків, – вважає Данілов.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що призначення Герасимова може свідчити про плани РФ відновити великі наступальні операції у 2023 році, а також має частково політичне рішення, спрямоване на ослаблення впливу силовиків, що виступають проти Міноборони РФ.

Джерело: телемарафон