Січень, 12 в 0:26

У сучасних війнах танки є універсальною вогневою силою, яка зберігає ефективність як у наступі, так і в обороні.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube каналі.

Його запитали, як бути малорухомим і помітним танкам в умовах, коли сучасна артилерія мобільна і має високу точність. Чи не спостерігається, таким чином, “занепад ери танків”?

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У відповідь на це Жданов сказав, що навіть радянські танки, які стоять на озброєнні в України, мають дальність стрільби від 9 до 12 км із закритих вогневих позицій.

– Завдання танка це ближній бій. Для танка важливо, щоб у нього була прицільна дальність приблизно починаючи з двох кілометрів. Якщо він з двох кілометрів може вести прицільний вогонь, то це незламна сила. У наступі танки можуть вибивати будь-які вогневі засоби з оборони противника, – сказав експерт.

Також працює і навпаки, каже Жданов, бо якщо танки поставити в окопах і зарити по саму башту, то ця позиція стає “фактично укріпрайоном”, що не дасть наступальним військам виконувати своє завдання.

– Тому ні, танки не зжили себе. При цьому коли йде наступ, штурм позицій, то танк це не тільки вогнева сила, а це ще й броньовий щит для піхоти, яка прикриваючись танком доходить до бойових порядків супротивника і починає вести ближній бій, – сказав він.

На думку Жданова, танки сьогодні є універсальною вогневою силою, яка має артилерійське знаряддя, кілька кулеметів, може ставити димову завісу, може боротися з протитанковими керованими засобами, провести піхоту і навіть може розміновувати проходи навісним обладнанням.

– Єдине що, танк, найімовірніше, має перейти в стан безпілотного робота, яким керуватиме оператор. Ось це перспектива розвитку танка на сьогоднішній день, – сказав військовий експерт.

Нагадаємо, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі у Львові з українським лідером Володимиром Зеленським оголосив, що Україна отримає роту німецьких танків Leopard.