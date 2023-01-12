Січень, 12 в 14:33

ДТЕК повідомляє, що відновлює роботу звільненої від окупації Трифонівської сонячної електростанції. Виробництво електроенергії поступово поновлюють, зокрема задля забезпечення потреб навколишніх населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті ДТЕК.

– Ми вдячні ЗСУ за те, що на території Трифонівської СЕС знову майорить український стяг. Зі свого боку ми докладаємо зусилля для того, щоб станція вже на початок весни могла працювати на 70% від потужності. Адже саме зелена енергетика в часи війни є надважливим елементом енергетичної незалежності та безпеки України, – розповів гендиректор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Згідно з опублікованою інформацією, обсяги генерації зеленої електроенергії станцією наразі не перевищують 15% від її встановленої потужності (10 МВт).

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Нагадаємо, що станція припинила роботу після окупації і до моменту її звільнення – вона потрапляла під російські обстріли, крім того, частину сонячних панелей вкрали російські військові.

За попередніми оглядами вдалось виявити, що пошкоджено близько 20% сонячних панелей. Однак оцінка продовжується, адже не вся територія вже перевірена саперами.

Джерело: ДТЕК

Фото: ДТЕК