ЗСУ уразили три пункти управління росіян, три склади з боєприпасами та комплекс С-300 – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
За добу українські захисники уразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та три склади боєприпасів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
-Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші воїни збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу Орлан-10, – йдеться у повідомленні.
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