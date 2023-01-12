Січень, 12 в 18:59

За добу українські захисники уразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та три склади боєприпасів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.