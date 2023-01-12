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Факти / Україна

ЗСУ уразили три пункти управління росіян, три склади з боєприпасами та комплекс С-300 – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЗСУ уразили три пункти управління росіян, три склади з боєприпасами та комплекс С-300 – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу українські захисники уразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та три склади боєприпасів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

-Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші воїни збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу Орлан-10, – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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