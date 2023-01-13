Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Джонсон планує відвідати Україну та зустрітися із Зеленським – ЗМІ

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Потребує перевірки
Борис Джонсон і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Борис Джонсон планує поїздку в Україну, щоб відвідати президента Володимира Зеленського, незважаючи на занепокоєння високопоставлених консерваторів, що поїздка може підірвати авторитет Ріші Сунака.

Про це пише The Guardian.

– Колишній прем’єр-міністр сказав друзям, що має намір поїхати до Києва найближчими місяцями, щоб продемонструвати свою публічну підтримку країні в боротьбі проти російських агресорів, – йдеться у матеріалі.

Читайте
США обіцяють якнайкраще відповідати на запити щодо озброєння України

Зараз дивляться

Джерело: The Guardian
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка