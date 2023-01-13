Джонсон планує відвідати Україну та зустрітися із Зеленським – ЗМІ

Січень, 13 в 8:06

Борис Джонсон планує поїздку в Україну, щоб відвідати президента Володимира Зеленського, незважаючи на занепокоєння високопоставлених консерваторів, що поїздка може підірвати авторитет Ріші Сунака.

Про це пише The Guardian.

– Колишній прем’єр-міністр сказав друзям, що має намір поїхати до Києва найближчими місяцями, щоб продемонструвати свою публічну підтримку країні в боротьбі проти російських агресорів, – йдеться у матеріалі.

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