Джонсон планує відвідати Україну та зустрітися із Зеленським – ЗМІ
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Фото: Офіс президента
Борис Джонсон планує поїздку в Україну, щоб відвідати президента Володимира Зеленського, незважаючи на занепокоєння високопоставлених консерваторів, що поїздка може підірвати авторитет Ріші Сунака.
Про це пише The Guardian.
– Колишній прем’єр-міністр сказав друзям, що має намір поїхати до Києва найближчими місяцями, щоб продемонструвати свою публічну підтримку країні в боротьбі проти російських агресорів, – йдеться у матеріалі.
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