Січень, 13 в 19:57

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня приїде до України, щоб забезпечити постійну присутність експертів із ядерної безпеки на всіх об’єктах атомної енергетики.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії.

Зазначається, що візит Гроссі значно активізує зусилля МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії.

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– Оскільки трагічна війна вступає у свій другий рік, ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб запобігти небезпеці серйозної ядерної аварії, яка призведе до ще більших страждань та руйнувань для народу України та інших країн, – заявив Гроссі.

Гендиректор відвідає Южно-Українську та Рівненську атомні електростанції (АЕС), а також Чорнобильський майданчик, щоб розпочати роботу місій, що складаються з двох експертів МАГАТЕ на кожному з об’єктів.

МАГАТЕ вже має постійну присутність до чотирьох експертів на Запорізькій АЕС, а найближчими днями група з двох осіб буде розміщена і на Хмельницькій АЕС.

– Найближчим часом МАГАТЕ буде постійно присутня на всіх об’єктах атомної енергетики України, зокрема у Чорнобилі. Це важливий крок у нашій роботі з надання допомоги Україні у ці надзвичайно важкі часи. Наші експерти з ядерної та фізичної безпеки стежитимуть за ситуацією на станціях, оцінюватимуть їхнє обладнання та інші потреби, надаватимуть технічну підтримку та консультації, а також повідомлятимуть про свої висновки до штаб-квартири МАГАТЕ, – сказав Гроссі.