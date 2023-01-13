Під час візиту до України глава МАГАТЕ забезпечить постійну присутність експертів на АЕС
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня приїде до України, щоб забезпечити постійну присутність експертів із ядерної безпеки на всіх об’єктах атомної енергетики.
Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії.
Зазначається, що візит Гроссі значно активізує зусилля МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії.
– Оскільки трагічна війна вступає у свій другий рік, ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб запобігти небезпеці серйозної ядерної аварії, яка призведе до ще більших страждань та руйнувань для народу України та інших країн, – заявив Гроссі.
Гендиректор відвідає Южно-Українську та Рівненську атомні електростанції (АЕС), а також Чорнобильський майданчик, щоб розпочати роботу місій, що складаються з двох експертів МАГАТЕ на кожному з об’єктів.
МАГАТЕ вже має постійну присутність до чотирьох експертів на Запорізькій АЕС, а найближчими днями група з двох осіб буде розміщена і на Хмельницькій АЕС.
– Найближчим часом МАГАТЕ буде постійно присутня на всіх об’єктах атомної енергетики України, зокрема у Чорнобилі. Це важливий крок у нашій роботі з надання допомоги Україні у ці надзвичайно важкі часи. Наші експерти з ядерної та фізичної безпеки стежитимуть за ситуацією на станціях, оцінюватимуть їхнє обладнання та інші потреби, надаватимуть технічну підтримку та консультації, а також повідомлятимуть про свої висновки до штаб-квартири МАГАТЕ, – сказав Гроссі.