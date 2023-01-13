Січень, 13 в 17:38

Ціллю чергового ракетного обстрілу російських окупантів може стати магістральна розподільча електрична мережа України. Таким чином РФ може спробувати роз’єднати українську енергетичну систему на “острови”.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю 24 каналу.

Саме розподільча мережа переносить електрику від системи передавання до споживачів.

Зараз дивляться

– Вони будуть намагатися атакувати крилатими ракетами магістральну розподільчу мережу, щоб роз’єднати єдину енергетичну систему на окремі острови. Щоб в певних областях був профіцит електроенергії, в інших – дефіцит. А там, де профіцит, треба буде скидати цю електроенергію, – пояснив Подоляк.

Він запевнив, що українська влада розуміє, до чого агресор може вдатися найближчим часом.

Подоляк уточнив, що росіяни ще мають ракети для ударів по території України. Окупанти також можуть застосовувати іранські дрони-камікадзе, яких мають ще сотні. Водночас безпілотниками агресор часто б’є не по генерації електрики, а по великих містах, намагаючись залишити українців без опалення.

– Одночасно росіяни можуть до 120–125 ракет пускати. Але це не означає, що всі носії піднялися і всі 120 ракет випустили. Безумовно щось “падає” в самій РФ, особливо в Каспійському регіоні. Безумовно такі великі атаки ще можуть бути. А втім, що це змінюватиме? Може, буде ще один чи кілька разів аварійне відключення електроенергії, – наголосив Подоляк.

За його словами, наша країна вже адаптувалася до регулярних ракетних атак РФ. Влада домовляється з партнерами про подальші поставки трансформаторів та імпорт електроенергії з ЄС. А енергетики шукають можливість зменшувати руйнування енергосистеми завдяки правильній диспетчеризації.

Із пошуком необхідного енергетичного обладнання Україні допомагають Єврокомісія та її очільниця Урсула фон дер Ляєн, а також Литва, Польща, Чехія та інші держави.

– Всі шукають, щоб ми протрималися цей проміжок часу – зиму, де є проблема з опаленням, – заявив Подоляк.

Як відомо, востаннє війська РФ здійснювали масований ракетний обстріл України 31 грудня. В перші дні січня відбувалися атаки дронів.

За даними української розвідки, РФ має дефіцит балістичних ракет Іскандер. Крім того, в окупантів закінчуються Калібри, зменшуються запаси Х-101 та Х-555, тому вони можуть здійснити ще максимум дві-три масовані атаки на Україну.

Крім того, Росія вже використала проти нашої держави близько 660 іранських дронів із 1 750, передбачених контрактом.