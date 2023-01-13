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Факти / Україна

Що допоможе українцям пережити зиму в умовах терору РФ: у МЗС назвали дві речі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Щоб люди пережили зиму в умовах терору Росії, Україна потребує більшої кількості систем протиповітряної оборони, а також постачання енергетичного обладнання.

Про це в інтерв’ю Deník сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що масовані ракетні атаки РФ об’єктів критичної інфраструктури України покликані тероризувати мирне населення, а тому міжнародні партнери мають подбати про те, щоб українці пережили зиму.

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– Завдяки потужній енергетичній підтримці союзників та постачанню систем ППО ситуація поступово змінюється на краще. У цьому контексті нам потрібні дві важливі речі. Перша – це потужний повітряний щит над Україною, який протистоятиме російському терору та надійно захистить українське небо та інфраструктуру, – каже Кулеба.

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Крім того, він закликав міжнародних партнерів продовжувати посилення протиповітряної оборони України, щоб зробити російські ракетні удари повністю неефективними.

– Друге – більше енергетичних потужностей та допомога у відновленні енергосистеми України. Від цього залежить життя та здоров’я мирних українців, зокрема дітей, – додав міністр.

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