Що допоможе українцям пережити зиму в умовах терору РФ: у МЗС назвали дві речі

Січень, 13 в 16:01

Щоб люди пережили зиму в умовах терору Росії, Україна потребує більшої кількості систем протиповітряної оборони, а також постачання енергетичного обладнання.

Про це в інтерв’ю Deník сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що масовані ракетні атаки РФ об’єктів критичної інфраструктури України покликані тероризувати мирне населення, а тому міжнародні партнери мають подбати про те, щоб українці пережили зиму.

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– Завдяки потужній енергетичній підтримці союзників та постачанню систем ППО ситуація поступово змінюється на краще. У цьому контексті нам потрібні дві важливі речі. Перша – це потужний повітряний щит над Україною, який протистоятиме російському терору та надійно захистить українське небо та інфраструктуру, – каже Кулеба.

Крім того, він закликав міжнародних партнерів продовжувати посилення протиповітряної оборони України, щоб зробити російські ракетні удари повністю неефективними.