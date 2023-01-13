Січень, 13 в 15:04

У Чорнобильській зоні небезпечно для Києва стрімко піднявся рівень води у річці Уж. Потужна водно-крижана маса здатна руйнувати береги та гідротехнічні споруди, що робить ці явища небезпечними.

Такий зимовий паводок спричинило нагромадження криги – зажори.

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

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– Зажори формуються, як правило, в осінній період або протягом нестійких зим. Це – скупчення шуги, внутрішньоводного льоду, битої криги та згустків снігу, що випадає на водну поверхню. Уся ця водна маса рухається у товщі води вниз за течією. На звужених ділянках русла, поворотах, перекатах швидкість її уповільнюється, вона ущільнюється й, інколи, забиває майже весь водний переріз – так і утворюється зажор, своєрідна крижана гребля, – пояснюють у заповіднику.

У Чорнобильській зоні нагромадження криги спричинило небезпечний для Києва підйом води у річці / 5 фотографий

Зазначається, що при цьому рівень води стрімко піднімається, може затоплюватись заплава річки.

Частота та інтенсивність появи шуги і, відповідно, утворення зажорів, є специфічною для кожної річки. Крім того, вона змінюється з року в рік.

Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник