Січень, 13 в 15:35

З початку запровадження в Україні воєнного стану на прикордонних пунктах виявили майже 3,8 тис. підробних документів.

Найбільше підробок виявили на кордоні з Польщею та Угорщиною.

Як повідомляє МВС України, минулої доби двох таких порушників викрили прикордонники Мукачівського загону у пунктах пропуску на кордоні з Румунією.

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Одного із них виявили у пункті пропуску Дякове.

– Під час перетину кордону разом із паспортом 58-річний чоловік надав для перевірки документів тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку про проходження військово-лікарської комісії, у яких інспектор прикордонної служби виявив ознаки підробки, – йдеться у повідомленні.

Також аналогічні підробки виявив прикордонний наряд з перевірки документів в пункті пропуску Солотвино під час оформлення людей, які прямували до Румунії.

В обох випадках прикордонники з’ясували, що вказані у довідках територіальні центри комплектування не видавали документи, які надали чоловіки.