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Факти / Україна

Уряд створив агентство для акумулювання коштів на відбудову України

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 13 січня повідомив, що уряд створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. 

– Воно буде створене на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг. Це дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проєктів, – йдеться в повідомленні, розповсюдженому Шмигалем у соцмережах.

Прем’єр-міністр додав, що вже зараз існують джерела надходження 110 млрд грн на відбудову України у 2023 році. 

Він зазначив, що уряд розраховує акумулювати ушестеро більше коштів для того, щоб уже в 2023 році відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців.

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