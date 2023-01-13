Уряд створив агентство для акумулювання коштів на відбудову України

Січень, 13 в 19:39

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 13 січня повідомив, що уряд створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

– Воно буде створене на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг. Це дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проєктів, – йдеться в повідомленні, розповсюдженому Шмигалем у соцмережах.

Прем’єр-міністр додав, що вже зараз існують джерела надходження 110 млрд грн на відбудову України у 2023 році.

Він зазначив, що уряд розраховує акумулювати ушестеро більше коштів для того, щоб уже в 2023 році відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців.