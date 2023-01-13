Яка зараз ситуація на Кінбурнській косі та що ускладнює її звільнення – Гуменюк

Січень, 13 в 11:07

Українські військові продовжують бойову роботу з деокупації Кінбурнської коси, але вона ускладнюється, зокрема, погодними умовами. Тим часом, РФ намагається звідти вести вогонь, але цьому постійно перешкоджає контрбатарейна робота наших військ.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– Оперативна ситуація полягає в тому, що ворог час від часу виїжджає на позиції, звідки проводить обстріли протилежного берега, але залишатися йому там постійно заважає наша контрбатарейна робота. І саме тому ця робота ще не закінчена, оскільки складні погодні умови… Тому очаківцям і мешканцям Куцурубськохї громади треба бути дуже уважними і дослухатися до сигналів повітряної тривоги, – зазначила Гуменюк.

Вона зазначила, що Кінбурнська коса має географічну особливість. Оскільки це намив в більшості піщаний, тож населені пункти там – це “місця, де ворогу більш менш зручно розташовуватися”.

Зараз дивляться

– Саме тому вони намагаються ці населені пункти використовувати як пункти свого базування. Ми все ж таки продовжуємо свою роботу, і вона ускладнена тим, що ми не маємо абсолютної інформації про наявність там мирних мешканців, хоча знаємо, що окупанти намагалися їх вивезти, – говорить Гуменюк.

Вона заявила, що перебувати на косі постійно російські військові не здатні, оскільки українські бійці постійно працюють по них у відповідь.

– І вони тільки можуть час від часу підтягувати озброєння для проведення бойової роботи і негайно ретируютсья на Лівобережжя, з яким суходолом поєднана Кінбурнська коса, – каже Гуменюк.

Фото: Миколаївська обласна рада