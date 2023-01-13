Січень, 13 в 18:54

З початку 2023 року країна-агресор Росія вже викрала з України близько двох тисяч дітей.

Про це повідомив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради організації в п’ятницю, 13 січня, у Відні.

– Протягом останніх тижнів ми спостерігали за тим, як РФ подвоїла деякі з своїх найогидніших дій в Україні. Це включає продовження насильницького вилучення дітей з їхніх родин та домівок в Україні та переміщення їх до Росії. За повідомленнями, з Нового року РФ викрала до двох тисяч дітей з України до Росії під виглядом “захисту” їх від насильства російської ж війни, – наголосив Карпентер.

Він уточнив, що загалом окупанти незаконно депортували з тимчасово захоплених територій України до РФ тисячі українських цивільних осіб. Це є серйозним порушенням Женевських конвенцій.

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А в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську російські маріонетки вже складають списки дітей, яких заберуть до армії РФ після досягнення ними повноліття.

– Діти 2005 і 2006 років народження уже зараз підлягають обов’язковому військовому обліку. Таке завчасне планування використання українських дітей як гарматного м’яса для російської війни є… відвертим злом, – зазначив Карпентер.

Він додав, що подібні дії РФ чітко демонструють, що вона не зацікавлена в дипломатичному врегулюванні, а її заяви про “готовність до переговорів” є фальшивими.

– Росія залишається єдиною перешкодою для миру в Україні, – заявив він.

Карпентер запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

Джерело: Місія США при ОБСЄ