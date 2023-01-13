Жодні додаткові успіхи Росії не зможуть змінити хід війни – Держдеп

Січень, 13 в 9:09

Важкі бої за Соледар, під час яких окупаційні війська зазнають великих втрат, все ще тривають. Представник Державного департаменту США Нед Прайс наголосив, що тимчасові успіхи, здобуті Росією на полі бою, не можуть змінити хід війни.

– Ми вже давно не чули, щоб російські сили були в змозі принаймні претендувати на додаткове просування, попри великі втрати. Українські сили з їхнім контрнаступом, що розпочався минулого року, були надзвичайно ефективними у зупиненні наступу, вони відтіснили російські війська, відвоювали тисячі квадратних миль території, – зазначив представник Держдепу.

У американському відомстві вважають, що битва продовжиться і що обидві сторони продовжуватимуть атакувати та зазнавати втрат.

– Але жодні додаткові успіхи Росії, навіть ті, за які доводиться платити такими великими втратами, особовим складом і технікою, ніколи не зможуть змінити хід війни. Ніяке тактичне просування не зможе виправити стратегічну невдачу, з якою зіткнувся президент Путін, – підсумував Нед Прайс.