Авіація РФ в небі. В Україні знову масштабна повітряна тривога
В російському місті Енгельс окупанти підняли в небо бомбардувальники Ту-95.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Він закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.
– Зафіксовано літаки Ту-95 з Енгельса. Можливі пуски. Реагуємо на сигнали повітряної тривоги, – написав Лукашук у Telegram.
Наразі від Сумщини до Херсонщини лунає повітряна тривога.
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко закликав жителів максимально знизити навантаження на енергосистему регіону, адже можливі загрози ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури.
– Зараз слід максимально знизити навантаження на енергосистему області та країни. Це дозволить енергетикам краще підготуватися до надзвичайних ситуацій. Відключіть усі зайві електроприлади! Будьте готові до екстрених відключень електрики! – наголосив він.
Так само жителів Рівненщини закликав зробити голова області Віталій Коваль.
– Є загроза ракетної небезпеки. Зараз важливо максимально розвантажити енергоспоживання в нашому регіоні. Можливі позапланові відключення електропостачання. Прошу всіх знизити споживання електричної енергії прямо зараз, – зауважив Коваль.
Повномасштабна війна в Україні триває 325-ту добу.
Джерело: Микола Лукашук, Віталій Бунечко, Віталій Коваль