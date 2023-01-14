Січень, 14 в 13:11

В російському місті Енгельс окупанти підняли в небо бомбардувальники Ту-95.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Він закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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– Зафіксовано літаки Ту-95 з Енгельса. Можливі пуски. Реагуємо на сигнали повітряної тривоги, – написав Лукашук у Telegram.

Наразі від Сумщини до Херсонщини лунає повітряна тривога.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко закликав жителів максимально знизити навантаження на енергосистему регіону, адже можливі загрози ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

– Зараз слід максимально знизити навантаження на енергосистему області та країни. Це дозволить енергетикам краще підготуватися до надзвичайних ситуацій. Відключіть усі зайві електроприлади! Будьте готові до екстрених відключень електрики! – наголосив він.

Так само жителів Рівненщини закликав зробити голова області Віталій Коваль.

– Є загроза ракетної небезпеки. Зараз важливо максимально розвантажити енергоспоживання в нашому регіоні. Можливі позапланові відключення електропостачання. Прошу всіх знизити споживання електричної енергії прямо зараз, – зауважив Коваль.

Повномасштабна війна в Україні триває 325-ту добу.

Джерело: Микола Лукашук, Віталій Бунечко, Віталій Коваль