Чому повітряна тривога у Києві пролунала після вибухів – пояснює експерт

Січень, 14 в 11:10

Причиною того, що у Києві пролунали вибухи раніше, ніж була оголошена повітряна тривога, може говорити лише про те, що система оповіщення не встигла спрацювати вчасно.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

– Таке можливе лише за умови малої відстані підльоту ракети, тобто ракети летіли з РБ. Водночас ракети повинні були мати достатню швидкість, щоб максимально швидко подолати відстань від Білорусі до Київської області і безпосередньо до Києва. Можливо, це були 9М723 ОТРК Іскандер, але на початку повномасштабної війни їх часто запускали з РБ і тривога на них реагувала, – написав він у Telegram.

Тож, на думку експерта, можливо, було застосовано балістичну ракету або з покращеними характеристиками, або гіперзвуковий Х-47М2 Кинжал.

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– Але у випадку з Кинджалом у ПП РБ мав бути МіГ-31К. А він не злітав. Виникає питання – а чи не іранські? – додав Коваленко.

Нагадаємо, що 14 січня у Києві у результаті ракетної атаки РФ було пошкоджено об’єкт інфраструктури.