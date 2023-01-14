Січень, 14 в 6:05

Російські окупаційні підрозділи проводили обмежені контратаки вздовж лінії Сватово – Кремінна, тоді як ЗСУ продовжували контрнаступальні операції у районі Кремінної.

Карта бойових дій в Україні на 14.01.2023

Впродовж минулої доби противник завдав 15 авіаційних та п’ять ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Продовжує наступати на Бахмутському напрямку.

Зараз дивляться

На Авдіївському напрямку також веде безрезультатні наступальні дії. На Куп’янському та Лиманському – не полишає спроб покращити тактичне положення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині.

Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка і Янжулівка Чернігівської області; Попівка, Яструбщина, Студенок і Павлівка – Сумської та Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Петропавлівка, Крохмальне, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Невське і Червонопопівку Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Верхньокам’янське, Веселе, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворожий вогонь фіксувався по Красногорівці, Авдіївці, Георгіївці, Мар’їнці, Бердичах, Водяному та Новомихайлівці на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Времівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільне Поле Донецької області; Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам’янське, Зелений Гай та Малинівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Золота Балка, Гаврилівка, Львове, Садове та Херсон.

Українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили два пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, зенітний ракетний комплекс, три склади боєприпасів, а також два інших важливих об’єкти противника.

Втрати РФ у війні на 14.01.2023:

особового складу ‒ близько 114 660 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3104 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,

артилерійських систем – 2090 (+4) од,

РСЗВ – 437 од,

засобів ППО ‒ 219 (+1) од,

літаків – 286 од,

гелікоптерів – 276 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2) од,

крилатих ракет ‒ 723 од,

кораблів /катерів ‒ 17 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,

спеціальної техніки ‒ 186 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 325 днів. Де йдуть бої в Україні можна слідкувати на онлайн-карті бойових дій.

Джерело: ISW, Генштаб