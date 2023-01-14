Мінус 530 окупантів та 17 одиниць важкої техніки: втрати РФ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 530 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати особового складу ворога від початку війни станом на 14 січня складають 114 660 осіб.
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Втрати РФ у війні на 14.01.2023:
- особового складу ‒ близько 114 660 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3104 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,
- артилерійських систем – 2090 (+4) од,
- РСЗВ – 437 од,
- засобів ППО ‒ 219 (+1) од,
- літаків – 286 од,
- гелікоптерів – 276 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2) од,
- крилатих ракет ‒ 723 од,
- кораблів /катерів ‒ 17 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,
- спеціальної техніки ‒ 186 (+2).
Війна в Україні триває вже 325-ту добу.