Січень, 14 в 8:41

Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 530 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати особового складу ворога від початку війни станом на 14 січня складають 114 660 осіб.

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Втрати РФ у війні на 14.01.2023:

особового складу ‒ близько 114 660 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3104 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,

артилерійських систем – 2090 (+4) од,

РСЗВ – 437 од,

засобів ППО ‒ 219 (+1) од,

літаків – 286 од,

гелікоптерів – 276 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2) од,

крилатих ракет ‒ 723 од,

кораблів /катерів ‒ 17 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,

спеціальної техніки ‒ 186 (+2).

Війна в Україні триває вже 325-ту добу.