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Факти / Україна

Мінус 530 окупантів та 17 одиниць важкої техніки: втрати РФ за минулу добу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 530 окупантів та 17 одиниць важкої техніки: втрати РФ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 530 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати особового складу ворога від початку війни станом на 14 січня складають 114 660 осіб.

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Втрати РФ у війні на 14.01.2023:

  • особового складу ‒ близько 114 660 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3104 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2090 (+4) од,
  • РСЗВ – 437 од,
  • засобів ППО ‒ 219 (+1) од,
  • літаків – 286 од,
  • гелікоптерів – 276 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2) од,
  • крилатих ракет ‒ 723 од,
  • кораблів /катерів ‒ 17 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,
  • спеціальної техніки ‒ 186 (+2).

Війна в Україні триває вже 325-ту добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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