Січень, 14 в 9:55

Російські окупанти, попри постійні невдачі, не полишають спроб повністю захопити Донецьку область.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Минулої доби ворог завдав двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках загарбники не полишають спроб покращити тактичне положення. Продовжують наступати на Бахмутському напрямку. На Авдіївському також ведуть безрезультатні наступи.

Своєю чергою авіація Сил оборони України вчора завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за минулу добу вдарили по двох пунктах управління, восьми районах зосередження живої сили, знищили зенітний ракетний комплекс, три склади боєприпасів, а також два інших важливих об’єкти російського противника.

Повномасштабна війна в Україні триває 325 добу.