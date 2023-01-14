Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Понесуть максимальну відповідальність – Зеленський відреагував на масований ракетний удар РФ 14 січня

Ілля Нежигай, редактор стрічки
ракетний удар по будинку у Дніпрі
Фото: ДСНС

Російські окупанти відповідатимуть за масовані ракетні удари по Україні та, зокрема, теракт у Дніпрі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після масованої ракетної атаки Росії по містах України 14 січня.

– Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло, – написав він.

Президент додав, що через атаку окупантів ракетами по багатоквартирному будинку у Дніпрі триває розбір завалів.

Зараз дивляться

– Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя, – написав Зеленський.

Український лідер запевнив, що будуть знайдені усі причетні до цього терору.

– Усі понесуть відповідальність. Максимальну, – сказав президент України.

Нагадаємо, 14 січня Російська Федерація завдала масових ракетних ударів по території України.

Ворог влучив по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області, об’єкту критичної інфраструктури у Львівській області та два об’єкти на Харківщині. Окупанти також завдали ударів по багатоквартирному будинку у Дніпрі, наразі відомо про щонайменше 27 поранених і п’ятьох загиблих, триває гасіння пожежі, викликаної ракетною атакою.

Читайте
Кулеба про нову атаку РФ: Євросоюз та G7 мають “вбити” санкціями ракетну індустрію РФ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка