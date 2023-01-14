Понесуть максимальну відповідальність – Зеленський відреагував на масований ракетний удар РФ 14 січня
Російські окупанти відповідатимуть за масовані ракетні удари по Україні та, зокрема, теракт у Дніпрі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський після масованої ракетної атаки Росії по містах України 14 січня.
– Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло, – написав він.
Президент додав, що через атаку окупантів ракетами по багатоквартирному будинку у Дніпрі триває розбір завалів.
– Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя, – написав Зеленський.
Український лідер запевнив, що будуть знайдені усі причетні до цього терору.
– Усі понесуть відповідальність. Максимальну, – сказав президент України.
Нагадаємо, 14 січня Російська Федерація завдала масових ракетних ударів по території України.
Ворог влучив по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області, об’єкту критичної інфраструктури у Львівській області та два об’єкти на Харківщині. Окупанти також завдали ударів по багатоквартирному будинку у Дніпрі, наразі відомо про щонайменше 27 поранених і п’ятьох загиблих, триває гасіння пожежі, викликаної ракетною атакою.