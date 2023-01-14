ППО відкрило рахунок: на Миколаївщині пролунали вибухи

На Миколаївщині пролунали вибухи. Повідомляється про роботу ППО.

– ППО відкрило рахунок. Віримо у ЗСУ. Перебуваємо у укриттях, – написав Миколаївській ОВА Віталій Кім.

О 14:40 Україною почала ширитися повітряна тривога. Наразі її оголосили у всіх областях.

Повномасштабна війна в Україні триває 325-ту добу.

Нагадаємо, що сьогодні зранку РФ атакувала столицю. У Києві у результаті ракетної атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Після удару по столиці українців попереджали про можливий масований ракетний удар РФ, адже у Чорне море росіяни вивели два ракетоносії – загальний можливий залп до 14 ракет типу Калібр.