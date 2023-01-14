ППО відкрило рахунок: на Миколаївщині пролунали вибухи
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На Миколаївщині пролунали вибухи. Повідомляється про роботу ППО.
– ППО відкрило рахунок. Віримо у ЗСУ. Перебуваємо у укриттях, – написав Миколаївській ОВА Віталій Кім.
О 14:40 Україною почала ширитися повітряна тривога. Наразі її оголосили у всіх областях.
Повномасштабна війна в Україні триває 325-ту добу.
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Нагадаємо, що сьогодні зранку РФ атакувала столицю. У Києві у результаті ракетної атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Після удару по столиці українців попереджали про можливий масований ракетний удар РФ, адже у Чорне море росіяни вивели два ракетоносії – загальний можливий залп до 14 ракет типу Калібр.