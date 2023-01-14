Січень, 14 в 21:00

Росія атакувала прикордонні райони Сумської області з мінометів та артилерії, місцевий мешканець отримав поранення.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Сумщина. Прикордонні райони області обстріляли з території РФ. Окупанти застосували міномети та артилерію, – повідомив він.

За його даними, через ворожу атаку осколкове поранення отримав один місцевий мешканець, якому наразі надається медична допомога.

Зараз дивляться

Крім того, російський обстріл Сумщини призвів до пошкодження чотирьох приватних будинків.

Наразі влада Сумської ОВА області не коментувала обстріл прикордонних районів регіону протягом 14 січня.

Нагадаємо, протягом 14 січня російські окупанти здійснили масований обстріл територій України.

Росія завдала ударів по українських містах – Київ, Харків, Одеса, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Хмельницький та інших населених пунктах.

Крім того, ворог завдав удару по багатоквартирному будинку у Дніпрі та приватному секторі у Кривому Розі Дніпропетровської області. Відомо, що у Дніпрі наразі щонайменше п’ять загиблих і десятки поранених. У Кривому Розі внаслідок удару РФ загинула одна людина, ще одна – постраждала.