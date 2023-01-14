В 11 областях України через обстріли РФ діють аварійні відключення – Укренерго

Січень, 14 в 12:56

14 січня через атаки РФ в 11 областях України застосовані аварійні відключення.

– Сьогодні ворог знову обстріляв об’єкти енергетичної інфраструктури. Наслідки усуваються. До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00. Наразі ліміти перевищені вже в 11 областях, внаслідок чого застосовані аварійні відключення, – повідомляє Укренерго.

Зазначається, що, станом на 12:00 14 січня, споживання електроенергії нижче, ніж учора, через потепління та вихідний день.

– Водночас дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, найбільше – у ранкові та вечірні години. Це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі, – додають у компанії.

В Укренерго просять розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово.

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Нагадаємо, що 14 січня у Києві у результаті ракетної атаки було пошкоджено об’єкт інфраструктури.