Січень, 14 в 16:12

Україна планує відновлювати свою енергосистему, пошкоджену ракетними атаками РФ, на нових принципах.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко під час онлайн-зустрічі з очільницею Міненерго США Дженніфер Гренголм.

Під час зустрічі міністри приділили ключову увагу співпраці у відновленні енергосистеми України після масованих атак РФ, а також її захисту від майбутніх загроз.

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Галущенко наголосив, що наша держава хоче відбудовувати свою енергосистему на таких принципах, як децентралізація, стійкість до військових викликів, розвиток зеленої енергетики та атомної енергетики як ключової генерації.

– Наше бачення: це поступове заміщення потужностей теплової генерації, яка найбільше постраждала від російських атак, сучасними безвуглецевими технологіями, – пояснив міністр.

Він уточнив, що Україна в цьому питанні зацікавлена у тісній співпраці із США. Йдеться про впровадження технології малих модульних реакторів.

Одним із інструментів досягнення цих цілей міністри визначили ініціативу адміністрації США NetZero World. Україна приєдналася до неї на Кліматичному саміті COP26.

Раніше повідомлялося, що Україна та США працюють над побудовою інноваційної енергетичної системи. Йдеться про пілотний проєкт з будівництва в Україні малого модульного реактора (ММР).