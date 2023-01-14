Українська ППО збили щонайменше 10 ракет на Півдні – Гуменюк про атаку РФ 14 січня

Січень, 14 в 18:16

Українська протиповітряна оборона змогла збити щонайменше 10 ракет, які російські окупаційні війська запустили по території України протягом 14 січня.

Про це в етері національного телемарафону заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк.

– Вже знаємо, що в нашій зоні відповідальності (Південь України, – Ред.) силами протиповітряної оборони збито щонайменше 10 ракет, це чотири в Одеській, три в Миколаївській та три у Вінницькій області, – повідомила вона.

За її словами, наслідки російських ракетних ударів ще уточнюють, але вже зараз можна сказати, що є вороже влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.

Зараз дивляться

– Вже зараз, підбиваючи підсумки, ми бачимо, що атаки по нашому регіону відбувалися з повітря. Це ракети типу Х-101, і Калібрами безпосередньо з Чорноморського басейну, – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, 14 січня Російська Федерація завдала масових ракетних ударів по території України.

Ворог влучив по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області, об’єкту критичної інфраструктури у Львівській області та два об’єкти на Харківщині. Окупанти також завдали ударів по багатоквартирному будинку у Дніпрі, наразі відомо про щонайменше 27 поранених і п’ятьох загиблих, триває гасіння пожежі, викликаної ракетною атакою.