В Донецькій ОВА повідомили, скільки мешканців залишається у Соледарі

Січень, 14 в 13:16

У Соледарі Донецької області залишається 552 місцевих жителя, приблизно 15 з них – це діти різного віку.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– Вчора додатковими заходами – вони були досить складні – вдалося евакуювати сімох людей. На четвер було 559 людей у Соледарі. 7 ми евакуювали, 552 особи залишаються станом на зараз у Соледарі. Це фактично з 20-тисячного міста, всієї Соледарської громади. Ми максимально намагатимемося, щоб люди евакуювалися, дали на це згоду, – сказав Кириленко.

Він уточнив, що під час евакуації пріоритет зазвичай надається матерям з дітьми, після – особам похилого віку.

Зараз дивляться

– Дітей (у Соледарі, – Ред.) залишалося 15 різного віку від 7 до 15 років, але цю інформацію ще перевірятимемо, – додав Кириленко.

За його словами, гуманітарна ситуація у місті контрольована.

– Є необхідний запас продуктів харчування та гігієнічних наборів, дров та обігріву місць, де перебувають люди. Особисто голова військової адміністрації перевіряв усі об’єкти укриття, і я дуже сподіваюся, що місцеві жителі саме там і перебувають, – каже Кириленко.

Населення Соледара у 2017 році становило 11,2 тис. жителів, населених пунктів Соледарської об’єднаної територіальної громади – 21,6 тис. До Соледарської ОТГ, крім самого міста, входять ще 32 села та 4 селища.