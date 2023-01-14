Ракета РФ влучила у приватний сектор у Кривому Розі, один загиблий – Вілкул
У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram канали.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Очільник районної військової адміністрації Олександр Вілкул заявив, що навколо міста працює українська ППО.
– Кривий Ріг – Слава ППО. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі, – написав він.
Згодом Вілкул додав, що протиповітряна оборона збила чотири ракети, але одна все ж влучила в приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури.
– 6 приватних будинків пошкоджено. Попередньо одна людина загинула, одна поранена, – заявив очільник РВА.
Він додав, що на місті працюють всі рятівні та аварійні служби.
Влучання ворога підтвердив і глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та оприлюднив фото наслідків.
– У нас є приліт у Кривому Розі. Ракета понівечила житлові будинки. Одна людина загинула, одна поранена, – написав він.
Резніченко додав, що наразі з’ясовуються наслідки ворожої атаки РФ.
Фото: Валентин Резніченко