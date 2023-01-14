Січень, 14 в 18:10

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Зараз дивляться

Очільник районної військової адміністрації Олександр Вілкул заявив, що навколо міста працює українська ППО.

– Кривий Ріг – Слава ППО. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі, – написав він.

Згодом Вілкул додав, що протиповітряна оборона збила чотири ракети, але одна все ж влучила в приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури.

– 6 приватних будинків пошкоджено. Попередньо одна людина загинула, одна поранена, – заявив очільник РВА.

Він додав, що на місті працюють всі рятівні та аварійні служби.

Влучання ворога підтвердив і глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та оприлюднив фото наслідків.

– У нас є приліт у Кривому Розі. Ракета понівечила житлові будинки. Одна людина загинула, одна поранена, – написав він.

Резніченко додав, що наразі з’ясовуються наслідки ворожої атаки РФ.

Фото: Валентин Резніченко