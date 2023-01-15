7 поранених, велика пожежа і пошкоджені цивільні будівлі: РФ масовано обстріляла Херсон
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що російські окупанти вчергове влаштували масштабний обстріл звільненого Херсону.
За його інформацією, серед уражених об’єктів – приміщення, де працюють представники Червоного Хреста.
– Через обстріл виникла серйозна пожежа. Працюють рятувальники… Ворог знав, куди завдає удар. Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко, – написав він у себе в Telegram.
Тим часом голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич уточнив, що за останньою інформацією внаслідок російського обстрілу постраждало 7 людей, один з яких знаходиться у важкому стані.
Всі постраждалі госпіталізовані.
– Також ворог поцілив і в центр реабілітації дітей з інвалідністю. У будівлі вибито вікна та двері, пошкоджено стіну. Російські снаряди впали поруч з приміщенням студентського гуртожитку. Обстріляли рашисти й приватні та багатоквартирні будинки, – перерахував він.
Крім того був атакований об’єкт критичної інфраструктури Херсону – будівля підприємства та прилегла територія зазнали руйнувань.
Фото: Кирило Тимошенко
Джерело: Кирило Тимошенко, Ярослав Янушевич