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Факти / Надзвичайні події

7 поранених, велика пожежа і пошкоджені цивільні будівлі: РФ масовано обстріляла Херсон

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
7 поранених, велика пожежа і пошкоджені цивільні будівлі: РФ масовано обстріляла Херсон

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що російські окупанти вчергове влаштували масштабний обстріл звільненого Херсону. 

За його інформацією, серед уражених об’єктів – приміщення, де працюють представники Червоного Хреста.

– Через обстріл виникла серйозна пожежа. Працюють рятувальники… Ворог знав, куди завдає удар. Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко, – написав він у себе в Telegram.

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Тим часом голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич уточнив, що за останньою інформацією внаслідок російського обстрілу постраждало 7 людей, один з яких знаходиться у важкому стані. 

Всі постраждалі госпіталізовані.

– Також ворог поцілив і в центр реабілітації дітей з інвалідністю. У будівлі вибито вікна та двері, пошкоджено стіну. Російські снаряди впали поруч з приміщенням студентського гуртожитку. Обстріляли рашисти й приватні та багатоквартирні будинки, – перерахував він.

Крім того був атакований об’єкт критичної інфраструктури Херсону – будівля підприємства та прилегла територія зазнали руйнувань. 

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Фото: Кирило Тимошенко

Джерело: Кирило Тимошенко, Ярослав Янушевич

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