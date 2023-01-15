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Факти / Україна

Дефіцит величезний: гендиректор Yasno заявив, що українці мають бути готовими до тривалих відключень

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Дефіцит величезний: гендиректор Yasno заявив, що українці мають бути готовими до тривалих відключень

Після російської атаки 14 січня дефіцит генерації в енергосистемі України величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження.

Про це повідомив гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, прогнозувати терміни відновлення поки що зарано.

– Як довго триватимуть ремонти – поки невідомо. Проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати. Оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення, – написав він у Facebook.

Коваленко наголосив, що українцям потрібно бути готовими до тривалих відключення електроенергії.

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