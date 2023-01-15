Січень, 15 в 21:38

Після російської атаки 14 січня дефіцит генерації в енергосистемі України величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження.

Про це повідомив гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, прогнозувати терміни відновлення поки що зарано.

– Як довго триватимуть ремонти – поки невідомо. Проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати. Оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення, – написав він у Facebook.

Коваленко наголосив, що українцям потрібно бути готовими до тривалих відключення електроенергії.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 326-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.