На Куп’янському напрямку в одному з батальйонів РФ вижили лише близько 30 танкістів

Січень, 15 в 9:57

В одному з танкових батальйонів 26 танкового полку РФ, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, залишилось лише близько 30 окупантів.

Такі дані Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив 15 січня.

За даними відомства, не краща ситуація там і з технікою.

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Ще три дні тому в цьому танковому батальйоні в справному стані було 10 одиниць танків Т-80БВ.

– Решта або знищені, або виведені з ладу, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазнає щоденно втрат ворог і на інших ділянках фронту.

Так, того ж таки 12 січня в бік Старобільська Луганської області окупанти евакуювали близько 50 солдатів, які дістали поранення неподалік Сватового.

До слова, напередодні українська авіація завдала п’ять ударів по районах зосередження окупантів та збила безпілотник типу Орлан-10.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України тоді ж уразили:

два пункти управління;

дев’ять районів зосередження живої сили та військової техніки;

склад боєприпасів;

станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 326-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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