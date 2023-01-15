Січень, 15 в 21:31

Розслідувачі з OSINT-спільноти Molfar ідентифікували 44 росіян, які причетні до ракетного удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі, внаслідок якого обвалився цілий під’їзд з 2 по 9 поверхи та загинуло щонайменше 30 осіб.

Перелік росіян, ідентифікованих OSINT-розслідувачами з Molfar та командою Наші гроші. Львів, був опублікований на сайті спільноти.

Йдеться про 44 росіян з 52 гвардійського полку (Шайківка), відповідальних за реалізацію теракту на рівні виконавців.

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Розслідувачі вказують, що за мету мали встановлення командирів екіпажів стратегічних бомбардувальників, які здійснювали пуски ракет, і льотчиків що в момент пуску сиділи за штурвалами.

– Ми знайшли всіх причетних до ракетного обстрілу осіб, у тому числі тих, хто заправляв літаки та ракети перед пуском. Додатково були ідентифіковані особи, які прямо пов’язані з цим авіаційним полком, але не належать до його складу, – запевняють розслідувачі

У матеріалі Molfar опубліковані приватні дані всіх осіб, причетних до терористичного акту. Також до відомостей про деяких росіян додаються біографічні подробиці, сторінки у соцмережах та дані найближчих родичів.

Також розслідувачі заявляють, що 52-й гвардійський авіаційний полк є тим самим військовим підрозділом, який скоїв терористичний обстріл ТЦ Амстор в місті Кременчук 27 червня 2022 року.

Удар РФ по будинку в Дніпрі

Станом на вечір 15 січня відомо про щонайменше 30 загиблих людей, серед яких 1 дитина. Також поранено 75 осіб, 14 з яких – діти.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на цей час залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів.

Джерело: Molfar

Фото: Gauranitay Shulika