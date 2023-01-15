Січень, 15 в 19:31

Консолідація влади в Росії свідчить про те, що путінська армія буде й далі намагатися атакувати українські міста.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи призначення Валерія Герасимова на посаду командувача об’єднаного угруповання військ РФ в Україні.

– На початку повномасштабного вторгнення саме Герасимов керував всіма процесами, тоді щодоби на нашу землю прилітало близько 150 різних ракет. Консолідація влади в Росії свідчить про те, що ми перебуваємо на порозі буремних подій, відповідно путінська армія буде й далі намагатися атакувати, шукаючи усі можливі резерви, щоб зламати український спротив. Чим вдасться їм це – я маю дуже серйозні сумніви, – сказав Селезньов в ефірі національного телемарафону.

За словами експерта, росіяни мають проблеми з високоточними та ефективними ракетами, тому вони використовують зброю ще радянського виробництва.

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– Путін використовує все те, що йому доступно, зокрема Шахеди, ракети повітряного базування типу Х-22, певні запаси ракет, переобладнаних для комплексу С-300, С-400. Він діє комбіновано, але зухвало і надзвичайно підступно. Ракети вбивають мирних мешканів нашої країни, це військовий злочин, фактично геноцид української нації, – додав Селезньов.