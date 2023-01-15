Росія тримає у Чорному морі 11 кораблів, серед них – ракетоносії

Січень, 15 в 14:27

На бойовому чергуванні у Чорному морі РФ тримає 11 кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет типу Калібр. Дані щодо кількості ракет наразі уточнюються.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗС України.

В Азовському морі ворог тримає два кораблі. У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, п’ять з них — носії Калібрів з загальним залпом у 72 ракети.

Зараз дивляться

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону підтвердив, що у Чорному морі на чергуванні перебуває угруповання Чорноморського флоту РФ.

Він зазначив, що загроза ворожих ударів дуже висока, тому не варто нехтувати небезпекою у разі сигналу повітряної тривоги.

Раніше представниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що війська РФ під час вчорашнього масованого удару використали половину з 36 підготовлених до удару Калібрів у Чорному морі.

Джерело: Військово-морські сили ЗС України, телемарафон.