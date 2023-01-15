Січень, 15 в 18:01

Журналістка британського телеканалу Skynews Дебора Гейнс поширила повідомлення Міноборони Великої Британії про те, що Лондон планує передати Україні вертольоти Apache AH64 E.

Про це Дебора Гейнс написала на своїй сторінці у Twitter.

– Міністерство оборони (Великої Британії, – Ред.) каже, що стаття Daily Mirror про те, що Велика Британія надішле в Україну ударні гелікоптери Apache, є невірною, – написала вона.

Журналістка додала посилання на сторінку уряду Британії, де вказана офіційна інформація про пакет військової допомоги для України.

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При цьому вона заявила, що міністр оборони Бен Воллес надасть більш детальну інформацію про пакет допомоги в понеділок, 16 січня.

Зазначимо, що повідомлень безпосередньо від офіційних британських осіб наразі не надходило.

Нагадаємо, раніше портал Daily Mirror поширив інформацію, згідно з якою Британія планує передати Україні гелікоптери Apache AH64 E для ЗСУ, і що нібито вони стануть наступним видом техніки в рамках військової допомоги.

– Apache змінить правила гри. Танки прибудуть першими, і знадобиться деякий час, перш ніж можна буде розгорнути вертольоти. Інші члени НАТО тепер наслідуватимуть цей приклад, – писало видання з посиланням на джерело.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив плани надати Україні танки Challenger 2. Пізніше британські ЗМІ повідомляли, що Київ може отримати від Лондона близько 12 подібних танків.