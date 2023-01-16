Січень, 15 в 22:03

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала розповсюдження повідомлень про бої за Соледар.

Про це вона повідомила у своєму Telegram каналі ввечері 15 січня.

Маляр зауважила, що довкола ситуації з Соледаром чимало людей намагаються використати високий інтерес до теми боїв, щоб встигнути заробити на ній або популярність, або гроші.

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Заступниця глави Міноборони нагадала, що публічне оприлюднення інформації про рух, переміщення чи розташування українських військ, на кшталт “взяли місто під контроль, залишили місто, знаходяться у такій-то частині міста, відійшли з такої-то частини у таку тощо” є злочином (ст. 114-2 КК України).

Винятками є, коли ця інформація розміщується у відкритому доступі Генштабом ЗСУ або Міноборони, або іншими уповноваженими державними органами, як то міністром оборони чи президентом України, пояснила Маляр.

– Якщо хтось оприлюднює несанкціоновано інформацію про те, куди зайшли наші війська, звідки перемістились, де фізично знаходяться – це працює на ворога і шкодить нашим оборонцям, – наголосила вона.

Ганна Маляр нагадала, що за повідомленнями Генштабу, минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районі Соледару Донецької області. Крім того, ворог обстріляв позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку, зокрема у й Соледарі.

– Якщо простою мовою – тривають бої. Все інше – неперевірена інформація, несанкціонована і без знання загальної картини фронту (бо це держтаємниця), – написала вона.

Заступниця міністра додала, що інформація уповноваженими особами оприлюднюється з урахуванням не лише оперативної обстановки, а й військових планів українського командування.

– Цивільні особи не знають цих планів і тому не розуміють контекст, в якому подають фрагменти інформації, що стали їм відомі. Чим завдають шкоди нашій обороні, – пояснила Маляр.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що російська армія зазнає значних втрат у Соледарі Донецької області, а самим окупантами доводиться йти по трупах своїх побратимів, при спробах штурмувати місто.