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Після чергової атаки російських військ у низці регіонів України застосовують екстрені відключення світла.

Так, графіки погодинних вимкнень не діють у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. У частині Херсонської області застосовуються аварійні знеструмлення.

Водночас стабілізаційних графіків дотримуються обленерго Запорізької, Харківської, Львівської, Чернігівської, Вінницької, Полтавської, Хмельницької, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Житомирської, Сумської, Черкаської, Чернівецької та Миколаївської областей.

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Де та коли не буде світла 16 січня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, початок кожної з них змінюється щотижня.

Переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна так:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Львівська область

Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 год).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

Графік передбачає три черги, що будуть вимикатись на дві години через кожні чотири години.

Порівняти свою чергу з адресою, де буде вимикатись світло, можна за цим посиланням.

Водночас переглянути планові та аварійні відключення можна в особистому кабінеті та на сайті.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням. Світло вимикатимуть у двох черг одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку у дужках.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили чотири черги, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

Тернопільобленерго оприлюднило графік відключення, який діятиме з 16 по 22 січня.

Подача електроенергії розподілена між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Сумська область

Планові відключення електроенергії у Сумській області передбачають три черги.

Для того, щоб ознайомитись з графіками на 16 січня, можна перейти за цим посиланням та натиснути на Графіки погодинних відключень (ГПВ). Абонентам буде запропоновано дізнатись час вимкнень світла для різних черг у різні дні місяця.

Чернівецька область

Загальний графік відключень у Чернігівській області можна переглянути за цим посиланням.

Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Інші області України

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Черкасиобленерго, Миколаївобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.