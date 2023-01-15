Відключення світла 16 січня: як змінилися графіки після ракетної атаки РФ
Після чергової атаки російських військ у низці регіонів України застосовують екстрені відключення світла.
Так, графіки погодинних вимкнень не діють у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. У частині Херсонської області застосовуються аварійні знеструмлення.
Водночас стабілізаційних графіків дотримуються обленерго Запорізької, Харківської, Львівської, Чернігівської, Вінницької, Полтавської, Хмельницької, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Житомирської, Сумської, Черкаської, Чернівецької та Миколаївської областей.
Де та коли не буде світла 16 січня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Харківська область
Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, початок кожної з них змінюється щотижня.
Переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна так:
- Відкрити форму за цим посиланням.
- Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку.
- Натиснути Перевірити.
- Результат перевірки з’явиться знизу.
Львівська область
Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 год).
З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.
Вінницька область
Графік передбачає три черги, що будуть вимикатись на дві години через кожні чотири години.
Порівняти свою чергу з адресою, де буде вимикатись світло, можна за цим посиланням.
Водночас переглянути планові та аварійні відключення можна в особистому кабінеті та на сайті.
Чернігівська область
У Чернігівській області споживачі поділені на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.
Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.
Полтавська область
Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням. Світло вимикатимуть у двох черг одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку у дужках.
Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.
Хмельницька область
Обленерго Хмельницької області створили чотири черги, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.
Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.
Тернопільська область
Тернопільобленерго оприлюднило графік відключення, який діятиме з 16 по 22 січня.
Подача електроенергії розподілена між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.
Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.
Сумська область
Планові відключення електроенергії у Сумській області передбачають три черги.
Для того, щоб ознайомитись з графіками на 16 січня, можна перейти за цим посиланням та натиснути на Графіки погодинних відключень (ГПВ). Абонентам буде запропоновано дізнатись час вимкнень світла для різних черг у різні дні місяця.
Чернівецька область
Загальний графік відключень у Чернігівській області можна переглянути за цим посиланням.
Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.
Інші області України
В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Черкасиобленерго, Миколаївобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.