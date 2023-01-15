За лічені секунди можуть знищити полк із 70 танків. Британія передасть Україні гелікоптери Apache – ЗМІ
Велика Британія відправить Україні до чотирьох ударних гелікоптерів Apache AH64 E.
Про це повідомляє Mirror з посиланням на високопоставлене джерело в оборонній сфері країни.
Передача гелікоптерів планується після того, як Україна отримає танки Challenger 2.
– Apache змінить правила гри. Танки прибудуть першими, і знадобиться деякий час, перш ніж можна буде розгорнути гелікоптери. Інші члени НАТО тепер наслідуватимуть цей приклад, – сказав виданню інсайдер.
Зазначено, що кожен з гелікоптерів Apachе може бути озброєний до 16 протитанковими снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra та 30-мм ланцюговою гарматою.
– Це означає, що чотири Apache можуть за лічені секунди знищити цілий полк із 70 танків, – йдеться в повідомленні.
Раніше стало відомо, що у найближчі кілька тижнів Велика Британія відправить в Україну ескадрилью з 14 танків Challenger 2. Слідом за ними Україна отримає ще близько 30 самохідних артилерійських установок AS90.
Фото: U.S. Army