Чому в Україні виникають перебої з мобільним зв‘язком – WSJ

Січень, 16 в 16:42

Атаки Росії на українську електромережу призвели до навантаження на мережу мобільного зв’язку. Найбільша проблема – енергетичне обладнання, а саме – нестача акумуляторів.

– Адже мобільна мережа України не була побудована для воєнного часу, і більшість базових станцій мають тип свинцево-кислотних акумуляторів. Ці батареї можуть забезпечити живлення станції лише протягом кількох годин і потребують багато часу для повної зарядки після відновлення живлення, – повідомляє WSJ.

Зазначається, що оператори мобільного зв’язку зараз шукають резервні літій-іонні системи, адже вони працюють довше під час відключення, а ще – генератори. Та виробництво таких блоків триватиме три-чотири місяці.

Так, Lifecell потребує приблизно 250 генераторів і 36 тис. літій-іонних акумуляторів. Kyivstar отримав і встановив 8 тис. нових акумуляторів для своєї системи, а Vodafone Ukraine – 5 тис.