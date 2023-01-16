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Факти / Україна

Чому в Україні виникають перебої з мобільним зв‘язком – WSJ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Чому в Україні виникають перебої з мобільним зв‘язком – WSJ
Фото: Depositphotos

Атаки Росії на українську електромережу призвели до навантаження на мережу мобільного зв’язку. Найбільша проблема – енергетичне обладнання, а саме – нестача акумуляторів.

– Адже мобільна мережа України не була побудована для воєнного часу, і більшість базових станцій мають тип свинцево-кислотних акумуляторів. Ці батареї можуть забезпечити живлення станції лише протягом кількох годин і потребують багато часу для повної зарядки після відновлення живлення, – повідомляє WSJ.

Зазначається, що оператори мобільного зв’язку зараз шукають резервні літій-іонні системи, адже вони працюють довше під час відключення, а ще – генератори. Та виробництво таких блоків триватиме три-чотири місяці.

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Так, Lifecell потребує приблизно 250 генераторів і 36 тис. літій-іонних акумуляторів. Kyivstar отримав і встановив 8 тис. нових акумуляторів для своєї системи, а Vodafone Ukraine – 5 тис.

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