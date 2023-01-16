Січень, 16 в 13:19

Відновлення української енергосистеми після останньої ракетної атаки 14 січня триває.

У понеділок зросло споживання електроенергії, тому збільшився дефіцит. Через нього у 9 областях запровадили аварійні відключення.

Також можливі аварійні відключення в інших регіонах.

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Ситуацію ускладнюють обмерзання проводів та рвучкий вітер. У центрі України діють відключення через пошкодження розподільчих мереж.

Уточнити ситуацію в конкретному регіоні можна на сайтах обленерго.

Джерело: Укренерго