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Факти / Україна

Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс, у 9 областях запровадили аварійні відключення – Укренерго

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
світло, лампи, електроенергія
Фото: Pexels

Відновлення української енергосистеми після останньої ракетної атаки 14 січня триває.

У понеділок зросло споживання електроенергії, тому збільшився дефіцит. Через нього у 9 областях запровадили аварійні відключення.

Також можливі аварійні відключення в інших регіонах.

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Ситуацію ускладнюють обмерзання проводів та рвучкий вітер. У центрі України діють відключення через пошкодження розподільчих мереж.

Уточнити ситуацію в конкретному регіоні можна на сайтах обленерго.

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Джерело: Укренерго

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