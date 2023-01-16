На засіданні Рамштайну будуть обговорюватись танки Leopard для України

Січень, 16 в 16:36

На восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України, яку ще називають форматом Рамштайн, будуть обговорювати постачання ЗСУ бойових танків Leopard.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола, пише Reuters.

Він зазначив, що позиція Фінляндії щодо постачання танків Leopard в Україну залежить від того, яке рішення ухвалить Німеччина, оскільки експорт обладнання німецького виробництва потребує дозволу.

Зараз дивляться

Минулого четверга президент країни Саулі Ніїністо заявив, що Фінляндія може передати Україні невелику кількість танків Leopard 2, якщо більша група європейських країн також вирішить це зробити.

13 січня ЗМІ повідомляли, що Федеральний уряд Німеччини може оголосити рішення щодо постачання Україні танків ще до зустрічі Контактної групи з питань оборони на американській авіабазі Рамштайн 20 січня.