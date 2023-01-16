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Факти / Україна

Поки що немає можливості встановити жорсткий контроль над Кінбурнською косою – Гуменюк

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Кінбурнська коса

Українські захисники поки що не мають можливості встановити жорсткий контроль над Кінбурнською косою.

Про це заявила речниця Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу Freeдом.

Її запитали, чому зменшилася кількість інформації про Кінбурнську косу Миколаївської області.

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– Існує інформаційне затишшя під час ведення військової операції. На даний момент вона (операція, – Ред.) триває. Ворог не відчуває стабільності. Якщо добре знати географію Кінбурнської коси, то піщаний намив і не дає відчуття стабільності під ногами, оскільки це постійно рухома земля, і, зокрема, за допомогою нашої контрбатарейної боротьби, з присутністю ворога на цій ділянці суші, такий ефект їм створюється, – сказала вона.

Наталя Гуменюк додала, що російські війська не можуть постійно перебувати на території коси, а заїжджають туди суходолом із лівобережної частини тимчасово окупованої України для нанесення ударів по Миколаївській області, щоб не дати регіону можливість розвиватися економічно, після чого ворог відступає назад.

– Поки що немає абсолютної можливості встановити жорсткий контроль і не допускати ворога туди (на Кінбурнську косу, – Ред.), але ми продовжуємо працювати, – сказала представниця ОК Південь.

Раніше Гуменюк повідомляла, що українські військові продовжують бойову роботу з деокупації Кінбурнської коси, але вона ускладнюється, зокрема, погодними умовами. Тим часом РФ намагається звідти вести вогонь, але цьому постійно перешкоджає контрбатарейна робота наших військ.

Фото: Миколаївська обласна рада

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