Поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни – Моравецький

Січень, 16 в 15:35

Поразка України у війні, яку розв’язала Росія, може стати прелюдією до Третьої світової війни.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він закликав Німеччину почати “діяти рішуче” та поставити ЗСУ всі види озброєнь, необхідні для перемоги над Росією.

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– На жаль, 30 років ліберального миру виявилися трьома десятиліттями ілюзії. Західна Європа занадто легко повірила, що російського ведмедя можна приручити. Виявилося, що відносини з Росією – це договір з дияволом. Політика Wandel durch Trade, зміна через торгівлю та проєкти, які мали пов’язати Росію з Європою, не вдалися. Це була петля на нашій шиї, – сказав Моравецький.

Прем’єр-міністр Польщі наголосив, що немає причин блокувати підтримку України та відкладати справи на невизначений термін.